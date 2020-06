Doelman Nicolas Penneteau blijft een extra jaar bij Sporting Charleroi

Doelman Nicolas Penneateau heeft zijn contract bij Sporting Charleroi met één seizoen verlengd met optie op een extra jaar. De 39-jarige Fransman maakte het nieuws zelf bekend in een video op het Twitteraccount van de Carolo’s. Penneteau is al zes jaar de vaste nummer één van Sporting Charleroi.

In die zes seizoenen kwam de goalie tot 208 officiële duels voor de Henegouwers. Voordien kwam hij in eigen land uit voor Bastia (1998-2006) en Valenciennes (2006-2014).

“We hebben samen zoveel meegemaakt”, zei Penneteau in zijn videobooschap. “Charleroi is mijn tweede familie geworden. Samen hebben we moeilijke momenten gekend, maar toch vooral mooie momenten. We hebben Play-off 1 gespeeld, finales in Play-off 2 gehaald, Europees voetbal gespeeld,...: Ik ben daar heel fier op, maar het verhaal is nog niet voorbij. Ik blijf nog één seizoen.”