Familiebedrijf heeft deal om witwaszaak af te kopen: “De familie begon 13 jaar geleden miljoenen euro’s zwart geld te repatriëren”

Gent / Lokeren - De familie achter het Lokerse ramen- en deurenbedrijf Engels moet nog even afwachten of ze haar vervolging mag afkopen in een witwaszaak waarin ook KBC Bank en KBC Groep worden vervolgd. Het parket van Oost-Vlaanderen ging alvast akkoord met een minnelijke schikking met de familie, zo schrijft De Tijd, maar de rechter moet nog zijn fiat geven. De zaak werd uitgesteld naar 18 september.

“De familie Engels begon zo’n 13 jaar geleden miljoenen euro’s zwart geld te repatriëren die ze tot dan in Zwitserland verborgen had gehouden. Het geld belandde in ons land op rekeningen van de familie bij KBC”, onthulde zakenkrant De Tijd in juni vorig jaar. “Voor het zwart geld hier toekwam, had de familie een deel van het geld fiscaal geregulariseerd. De dochter van de stichter van het bedrijf zou belasting en boetes hebben betaald op haar deel van het zwarte kapitaal. Maar haar broer Hugo zou dat niet hebben gedaan en een groot deel hebben witgewassen. De man overleed in 2007, waarna de rest van zijn zwart geld werd overgebracht uit Zwitserland.”

De zaak werd dit voorjaar ingeleid voor de correctionele rechtbank in Gent. Het Vlaams Gewest stelde zich op de zitting burgerlijke partij, waardoor de zaak een aantal keer werd uitgesteld. Nu zou er dus een minnelijke schikking getroffen zijn tussen het parket van Oost-Vlaanderen en de toplui van het bedrijf: gedelegeerd-bestuurder Didier Engels (ook bekend van het dj-duo Hermanos Inglesos en als man van styliste Tiany Kiriloff), zijn broers Christophe en Cedric en hun moeder.

KBC wordt als mededader vervolgd omdat de bank, toen het geld terugkeerde uit Zwitserland, daar geen aangifte van heeft gedaan hoewel de alarmbellen hadden moeten afgaan, aldus het parket. Viviane Huybrechts, woordvoerder van KBC, verwijst naar de eerdere verklaringen waarin KBC aangeeft dat het “ervan overtuigd is geen enkel misdrijf te hebben begaan” en dat “het dossier destijds grondig is beoordeeld en behandeld door experts bij KBC op grond van de informatie waarover KBC op dat ogenblik beschikte”. Van een schikking wil de bank dan ook niet weten.