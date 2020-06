Meer dan 8 op de 10 lokale boeren ziet aantal klanten stijgen door coronacrisis

Door de coronacrisis hebben 8 op de 10 boeren in Vlaanderen het aantal klanten zien stijgen. Dat meldt Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) vrijdag op het startschot van de Zomer van de Korte Keten na een bevraging van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). De minister kondigde ook initiatieven aan om de komende maanden van de stijgende trend een duurzame evolutie te maken.

Vlaams landbouwminister Hilde Crevits heeft vrijdag op het landbouwbedrijf ‘t Moereveld in het West-Vlaamse Torhout het startschot gegeven van de Zomer van de Korte Keten. Tot eind september zijn er in Vlaanderen tientallen activiteiten waarbij de lokale boer en zijn producten in de kijker worden gezet.

Foto: Photo News

De coronacrisis zorgde er voor dat Vlamingen steeds meer gaan shoppen bij de lokale landbouwer. Zo blijkt uit een bevraging van het VLAM dat 7 op de 10 landbouwers een hogere omzet hebben en meer dan 8 op tien meer nieuwe klanten heeft dan normaal. In het begin van de crisis steeg de omzet in de korte keten met bijna 30 procent. Ook nadien bleef het aantal bezoekers op een hoger peil.

Duurzaam

Minister Crevits wil van die positieve trend iets duurzaams maken. Onder de werktitel ‘Lekker Vlaams’ wil ze met alle partners lokale verkoop een boost geven. De boeren die zich willen richten op rechtstreekse verkoop, zullen geholpen worden met de ontwikkeling van doordachte businessmodellen en logistieke struikelblokken worden aangepakt en weggewerkt.

Het is de bedoeling om de lokale boeren en hun producten in de kijker te zetten. Zo zijn er smulfietstochten, rondleidingen bij wijnboeren, workshops en heel wat degustaties om de consument vertrouwd te maken met lokale producten. “De landbouwsector heeft tijdens de crisis een enorme weerbaarheid én creativiteit getoond. Dat blijkt uit het succes van de korte keten de voorbije maanden. Velen hebben de voordelen van het kopen van lokale, kraakverse en lekkere producten ontdekt”, aldus minister Crevits.