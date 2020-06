Woning stort in tijdens verbouwingswerken: zeventiger omgekomen

Halle - In Halle is vrijdagnamiddag een zeventiger om het leven gekomen toen een woning instortte. Dat meldt de brandweer Vlaams-Brabant-West. In het pand waren verbouwingswerken bezig. Twee andere personen waren ook in het gebouw aanwezig maar konden zich tijdig in veiligheid brengen.

De instorting deed zich omstreeks 14.15 uur voor in de Keerstraat. De zeventiger en twee andere personen waren verbouwingswerken aan het uitvoeren in twee driegevelwoningen toen één van de woningen het plots begaf en instortte. Twee mensen konden zich tijdig in veiligheid brengen maar de zeventiger raakte bedolven.

De brandweerlui konden het slachtoffer van onder het puin halen, waarna lange tijd geprobeerd werd te reanimeren maar dat bleek helaas vruchteloos.

Het arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde stelt een onderzoek in naar de juiste oorzaak en omstandigheden van de instorting.