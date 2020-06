Van de telefoon met rollende ogen tot de kleurenpiramide: het geheim van 90 jaar Fisher-Price

Grote kans dat je aandacht in dit artikel eerst gaat naar de telefoon met rollende ogen of de kleurenpiramide, en dat je overmand werd door een gevoel van nostalgie. Want Fisher-Price is negentig jaar en voorziet daarmee al verschillende generaties van speelgoed. Zo ziet de geschiedenis eruit aan de hand van iconen, te beginnen bij een burgemeester die een fabriekje wil oprichten.