Ook uitgestelde carnavalsstoet zal niet uitgaan: “Twee dagen plezier is het risico op een nieuwe uitbraak niet waard”

Opwijk -

Er komt geen uitgesteld carnaval in september. Dat is beslist op een vergadering met alle plaatselijke carnavalsgroepen. “De gezondheidsrisico’s en de grote onzekerheid gaven de doorslag. We gaan de beslissing van de overheden niet afwachten en gooien zelf de handdoek in de ring”, zegt voorzitter Kurt Spruyt.