Nederlandse internationals boycotten praatprogramma na racistische mop

De Nederlandse voetbaltalkshow Veronica Inside hoeft in de toekomst niet meer te rekenen op interviews met Nederlandse internationals. Dat verklaarden jeugd- en A-internationals van Oranje in een gemeenschappelijk statement. Aanleiding is een racistische opmerking die analist Johan Derksen zich onlangs in een aflevering liet ontvallen.

Wat context. Afgelopen maandag passeerde in het voetbalprogramma een beeld van een als zwarte piet geschminkte man die zich tussen een Black Lives Matter-manifestatie in Leeuwarden had geposteerd. Voldoende aanleiding voor analist Johan Derksen om de opmerking “Weten we zeker dat dit niet Akwasi is” te delen. U moet weten: Akwasi is een Nederlandse rapper die bij onze noorderburen bekend staat om zijn strijd tegen Zwarte Piet en daarbij de figuur van Sinterklaas op de korrel neemt. Een niet bepaald gepast mopje dus.

Ook adverteerders weg

Niet onlogisch dat er dan ook snel verbolgen gereageerd werd op de misplaatste grap van Derksen. Adverteerders Zespri en Gillette kondigden aan geen zendtijd meer te zullen kopen, international Memphis Depay deelde zijn verontwaardiging en nu laten ook alle voetballers van de Nederlandse mannen-, jeugd- en vrouwenelftallen hun ongenoegen blijken. “Dit is ver over de grens“, klinkt het in een gemeenschappelijk statement. Niet voor de eerste keer. Niet voor de tweede keer. Keer op keer op keer. Enough is enough!”.

De internationals van Oranje voegen meteen de daad bij het woord en zullen zich niet meer laten interviewen door medewerkers van de talkshow. Veronica zelf reageerde nog niet op de hele kwestie. Derksen deelde zelf - ondanks vele oproepen - vooralsnog geen excuses voor zijn uitspraken.