Opnieuw stapt een topambtenaar op uit onvrede met de reactie van Trump na de dood van George Floyd

Een van de topfunctionarissen van het Amerikaanse departement van Buitenlandse Zaken heeft haar ontslag ingediend omdat ze niet meer akkoord gaat met de manier waarop president Trump reageert op de moord op George Floyd en de raciale protesten die daarop volgden. Mary Elizabeth Taylor schrijft in een brief aan haar collega’s dat ze het niet meer kan aan zien.

LEES OOK. Twitter en Facebook gaan dan toch het ‘gevecht’ aan met Donald Trump: is er een bocht ingezet? (+)

“De commentaren en acties van de president gaan lijnrecht in tegen mijn waarden en overtuiging”, staat in de brief. Ze doelt daarmee onder meer op de wandeling die Trump en zijn gevolg maakten naar een kerkje vlakbij het Witte Huis om daar een foto van de president te laten maken met een Bijbel in de hand. Een paar minuten daarvoor ranselden de ordediensten de vreedzame betogers die daar stonden uiteen met traangas en knuppels.

Mary Elizabeth Taylor. Foto: rr

Mary Elizabeth Taylor is niet de eerste de beste. Ze is een van de weinige zwarte functionarissen in de top van de Amerikaanse overheid, en geldt als een absolute vertrouwelinge van de minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

Eerder was ze de rechterhand van Mitch McConnell, de fractieleider van de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat. Taylor is een volbloed Republikein en blijft dat, zegt ze. Maar de manier waarop Trump het land in een chaos stort, is er te veel aan. “Momenten zoals we ze nu meemaken, veranderen je. Aan mijn collega’s die zich net als ik gekrenkt voelen: je bent niet alleen. Ik hoor je, ik weet wat je voelt. Ik steun je.”

LEES OOK. Bizarre gesprekken, louche deals en één grote obsessie: ex-veiligheidsadviseur schetst vernietigend beeld van Trump (+)

De vrouw is niet de eerste topfunctionaris die er de brui aan geeft om die reden. Eerder stapte ook al James Miller op, een topadviseur van Defensie die mee opstapte naar het kerkje. Ook twee adviseurs in het Pentagon, het ministerie van Defensie, namen deze week ontslag uit onvrede met hoe president Trump deze crisis aanpakt.