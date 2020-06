Feesten op Ibiza zit er niet in deze zomer: “Geen geldige reden voor annulatie”

Geen zomer vol feestjes op het Spaanse eiland Ibiza. De overheid heeft beslist dat de discotheken zoals de Ushuaia en Hi Ibiza pas in 2021 terug open mogen tenzij er al sneller een vaccin beschikbaar is. De toeristische sector en het uitgaansleven zal eronder lijden. “Maar veel gezinnen en echte fans blijven gaan voor de unieke sfeer en de natuur”, klinkt het bij TUI.