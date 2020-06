Politie betoogt tegen kritiek en beschuldigingen van racisme: “België is Amerika niet”

Honderden politieagenten protesteerden vrijdag tegen beschuldigingen van racisme en politiegeweld, aan het Justitiepaleis in Brussel. Een symbolische plek, want een paar weken eerder ging er op hetzelfde Poelaertplein een massabetoging tegen politiegeweld en racisme door. De agenten zijn niet akkoord met de stelling dat er in België systematisch racisme aanwezig is in de politiekorpsen.

Verschillende federale en lokale agenten gooiden hun handboeien op de grond en lieten de sirenes loeien tijdens de betoging. Volgens de agenten wordt het beroep door enkelingen in diskrediet gebracht en is er geen sprake van buitensporig politiegeweld of ingebakken racisme. Agenten die dergelijk gedrag stellen zijn eerder uitzondering dan regel, luidt het.

“We zitten hier niet in de Verenigde Staten,” zegt inspecteur Vincent De Clercq. “Het is niet hetzelfde en we moeten stoppen met het generaliseren en permanent politie bashen. De grote meerderheid van de politieagenten doet hun job zeer goed. Ze zijn het beu om dag in, dag uit bespuugd en bespot te worden. We zijn er ons van bewust dat een kleine minderheid ontslagen moet worden en dat we ons moeten distantiëren van racisme en geweld. Maar eigenlijk staan we hier om te zeggen dat we het beu zijn – wat we ook doen, het zal nooit goed zijn. Het is genoeg geweest. Het is enkel maar verergerd sinds de dood van George Floyd. Het was schandalig wat er daar gebeurde, maar het blijft een minderheid die zo’n gedrag stelt.”

