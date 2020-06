Van vijf jaar cel voor verkrachten stiefdochter naar huiswaarts als vrij man: “Psychische foltering voor haar”

“Misbruikt door haar stiefvader, van haar negende tot na haar achttiende.” Na jaren twijfelen raapte Sarah haar moed bij elkaar en stapte naar de politie om klacht in te dienen. Het leverde Erwin M. (50) in eerste aanleg vijf jaar cel op. Vrijdag werd hij echter over de hele lijn vrijgesproken door het Gentse hof van beroep wegens gebrek aan bewijs. “Psychische foltering”, reageert de jonge vrouw in tranen.

“Ja, ik had een seksuele relatie met mijn stiefdochter. Ze was toen 17, 18 jaar. Achteraf gezien had ik dat beter niet gedaan. Het was fout van me, maar ik kon niet weerstaan aan de verleiding. ...