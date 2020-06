Omstreden datum, omstreden locatie en coronabom: de campagnemeeting van Trump die ondanks àlles moet doorgaan

Ondanks een reëel risico om een coronabom te creëren, ondanks de bij de Afro-Amerikanen bijzonder gevoelige datum en plaats en ondanks de betogingen die heel het land lam leggen, moet en zal zaterdag in Oklahoma de eerste campagnemeeting van Trump plaatsvinden. 19.000 mensen zullen opeengepakt staan in een stadion. Nog eens 100.000 daarrond. En dat is voor Donald Trump broodnodig.