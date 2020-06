Marseille krijgt boete van 3 miljoen euro na inbreuken tegen Financial Fair Play

De UEFA heeft Olympique Marseille een boete van 3 miljoen euro opgelegd wegens inbreuken tegen de regels van de Financial Fair Play. L’OM mag volgend seizoen wel aantreden in de Champions League.

De UEFA sanctioneert Marseille omdat de club in de rekeningen voor 2018-2019 een tekort van 91 miljoen euro had aangegeven, ver boven het overeengekomen maximum van 50 miljoen. Bovenop de boete besliste het financiële controleorgaan voor clubs van de UEFA overigens ook nog dat 15 procent van de bedragen die de club krijgt voor deelname aan de Europese competities in het seizoen 2020-2021 ingehouden dient te worden. Ook in 2021-2022 als Marseille er dan in slaagt Europees voetbal te halen. Verder mag de Franse club tot 2023 in Europa slechts beroep doen op 23 in plaats van de gebruikelijke 25 spelers.