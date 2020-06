Peiling toont dat coronacrisis kiesintenties niet ingrijpend verandert: SP.A van Conner Rousseau klimt naar derde plaats

De coronacrisis heeft de kiesintenties niet ingrijpend veranderd. Vlaams Belang blijft veruit de grootste partij, maar stabiliseert. De SP.A van Conner Rousseau klimt met een groei van bijna 3 procentpunt naar de derde plaats, voor CD&V. Dat blijkt uit de Grote Peiling van VTM, Het Laatste Nieuws, Le Soir en RTL.

In de peilingen is Vlaams Belang al sinds september van vorig jaar de grootste partij van Vlaanderen. De partij van Tom Van Grieken behoudt die positie: 27,3 procent van de ondervraagden zou er voor stemmen, een heel lichte daling in vergelijking met drie maanden geleden. N-VA is tweede, de partij haalt nog net 20 procent. Voor CD&V (11,8 procent), Open Vld (10 procent) en Groen (9,4 procent) verandert er niet veel.

SP.A klimt wat uit het dal en zou goed zijn voor 12,5 procent, al blijft de stijging met 3 procentpunt nog altijd binnen de foutenmarge. De PVDA zou in Vlaanderen dan weer 2 procentpunt verliezen en nog uitkomen op zowat 7,2 procent.

PS verliest

Ook in Franstalig België wijzigt er niet heel veel. De PS boekt wat verlies, maar blijft de grootste in Wallonië. In Brussel doet Ecolo (19,1 procent) weer haasje over met de PS (18,2 procent). Beide partijen verliezen wat, maar het verlies bij de PS is groter dan bij de groene partij. In Wallonië zou de PVDA de derde partij zijn met 18,7 procent, groter dan Ecolo dus.

Premier Sophie Wilmès (MR) is de populairste Franstalige politica, voor PS-voorzitter Paul Magnette.

De Grote Peiling werd tussen woensdag 10 en maandag 15 juni 2020 online afgenomen door Ipsos, bij 2.517 Belgen van 18 jaar en ouder. 951 Vlamingen, 986 Walen en 580 Brusselaars werden bevraagd. De maximale foutenmarge bedraagt 3,2 procent in Vlaanderen, 3,1 procent in Wallonië en 4,1 procent in Brussel.