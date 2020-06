De ‘ingewikkelde relatie’ tussen Neymar en Barcelona: enerzijds willen ze elkaar terug, anderzijds zitten ze nog in een vechtscheiding

Het moet zowat de langst aanslepende flirt zonder relatie zijn: Neymar en Barcelona vrijen elkaar al twee jaar op voor een transfer die de Braziliaan uit de gouden kooi moet bevrijden waar hij sinds 2017 in zit toen hij datzelfde Barcelona verliet voor de oliedollars van PSG. En toch staan beide partijen vandaag met getrokken messen tegenover elkaar voor de rechtbank. Allebei vinden ze dat de ander hen geld schuldig is. De eerste ronde was voor Barcelona, maar de oorlog is nog niet voorbij.