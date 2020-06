Trump legt zich niet neer bij beslissing Hooggerechtshof over ‘Dreamers’

De Amerikaanse president Donald Trump gaat zich niet zomaar neerleggen bij de beslissing van het Hooggerechtshof over de zogenaamde “Dreamers”. Hij geeft aan nieuwe documenten in te dienen. Daarmee wil hij alsnog het programma stopzetten dat bescherming biedt aan mensen die als minderjarige naar de Verenigde Staten migreerden.

De rechters verzetten zich donderdag tegen het plan van de regering-Trump om het DACA-programma terug te draaien dat bescherming geeft aan naar schatting 800.000 mensen in de VS, zonder dat ze de nationaliteit van het land krijgen. Het programma werd door Trumps voorganger Barack Obama ingevoerd en trad in 2012 in voege om migranten zonder papieren te beschermen die als kind naar de VS werden gebracht, een groep die bekendstaat als de Dreamers.

“Het Hooggerechtshof heeft ons gevraagd om DACA opnieuw uit te voeren, niets is gewonnen of verloren”, aldus de president op Twitter. “We zullen snel nieuwe documenten indienen die conform zijn met het arrest van het Hooggerechtshof en de verzoeken van gisteren. Ik heb altijd beter willen zorgen voor de DACA-ontvangers dan de luie democraten, maar ze weigeren al twee jaar te onderhandelen. Ze hebben DACA laten vallen.”

Weer klacht

De meerderheid van de rechters van het Hooggerechtshof oordeelde dat de stap van de regering-Trump om een einde te maken aan DACA “willekeurig en grillig” was, maar het hof gaf de regering wel de optie een meer gedetailleerde uitleg te geven over waarom aan het programma een einde zou moeten komen. Over welke documenten Trump in zijn tweets spreekt is niet duidelijk.

Als de Republikeinen wel degelijk opnieuw proberen het programma te stoppen, zal er zo goed als zeker weer een klacht komen, waarna de implementatie van het plan opnieuw wordt stopgezet. De kans is heel klein dat er voor de verkiezingen een oplossing komt.

Er zijn al verschillende pogingen geweest om een akkoord te sluiten tussen Democraten en Republikeinen over DACA. Tijdens de shutdown van 2019 leek er een akkoord te zijn tussen beide partijen om permanente bescherming voor Dreamers te linken aan financiering voor Trumps muur aan de Mexicaanse grens, maar uiteindelijk is dat in het water gevallen.