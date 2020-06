“Veel verborgen angst” bij Belgische profvoetballers door corona: “Ze maken zich zorgen over hun eigen gezondheid”

De Belgische profvoetballers zijn ongerust over de wederopstart van het voetbal terwijl het coronavirus nog steeds woekert. Bij sportpsycholoog Jef Brouwers staat de telefoon roodgloeiend. Tientallen spelers van Belgische eersteklassers consulteerden hem al voor een gesprek.

“Ik ben de voorbije drie maanden door meer voetballers gecontacteerd dan in de vijf jaar ervoor”, vertelt Brouwers over de bizarre periode die profvoetballers doormaken. Normaal gezien maken voetballers amper deel uit van zijn cliënteel, maar daar is door de coronacrisis verandering in gekomen. Sinds de Belgische voetbalcompetitie op 12 maart werd stilgezet, zijn zij in een situatie terechtgekomen die ze nooit eerder hebben meegemaakt. Een aantal van hen heeft daarom professionele hulp ingeschakeld.

“Ze maken zich zorgen over hun eigen gezondheid en die van hun families”, zegt Brouwers. “Ze stellen zich ook vragen bij het fysieke contact dat komt kijken bij de uitoefening van hun job, of als ze in de krant lezen dat er ‘alles aan wordt gedaan’ om de stadions toch al zeker voor 25 procent te vullen. In eerste instantie bellen ze om daarover met iemand te kunnen praten.”

Gesloten wereld

Brouwers verwijst naar de Belgische middenvelder Birger Verstraete – intussen dicht bij een transfer naar Antwerp –, die zich van zijn club 1. FC Köln moest verontschuldigen nadat hij eerlijk had toegegeven dat “zijn hoofd nu echt niet naar voetbal staat”. “Verstraete is zeker geen alleenstaand geval. Alleen wordt het delen van zulke gevoelens niet op prijs gesteld in de gesloten wereld van het voetbal. De identiteit van zij die me consulteerden, houd ik vanzelfsprekend voor mij. Maar ik kan wel zeggen dat er op dit moment zeer veel verborgen angst schuilt in het voetbal.”

De Nationale Veiligheidsraad heeft begin deze maand het licht op groen gezet om vanaf 1 juli weer met contact te voetballen. Zoals het er nu naar uitziet, begint het Belgische voetbal er officieel weer aan op zaterdag 1 augustus. Dan staat de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp op het programma. Eén week later zou het nieuwe voetbalseizoen van start moeten gaan.