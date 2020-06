Verdachte Josef B. van Nederlands ‘spookgezin’ gaat in hongerstaking

Josef B. , één van de twee verdachten in de zaak van het Nederlandse ‘spookgezin’ uit Ruinerwold, is in hongerstaking gegaan. Dat bevestigt zijn advocaat Yehudi Moszkowicz na een bericht hierover van RTL Boulevard. Volgens de raadsman is B. negen dagen geleden in hongerstaking gegaan, direct na aankomst in het Pieter Baan Centrum (PBC).

B. zit in het PBC voor observatie. “De trigger om in hongerstaking te gaan, was de plaatsing in het PBC, maar hij vindt dat hij helemaal niet vervolgd had moeten worden, omdat wat hij heeft gedaan, deed vanuit zijn geloofsovertuiging”, aldus Moszkowicz. “Hij vindt dat hij moet worden vrijgelaten”.

Josef B. (58) wordt onder meer verdacht van jarenlange vrijheidsberoving van zes kinderen van Gerrit Jan van D., de hoofdverdachte in de zaak. Van D. zou zijn kinderen volledig van de buitenwereld geïsoleerd hebben gehouden op een afgelegen boerderij nabij het Drentse dorp Ruinerwold. B., was de huurder van de boerderij en volgens het openbaar ministerie “het gezicht naar de buitenwereld”, waardoor het gezin Van D. onzichtbaar kon blijven.

