Wanneer liefde en drama hand in hand gaan: “Onze kinderen werden vermoord door onze ex, maar we vonden geluk bij elkaar”

Lanaken -

Hij wilde zich voorbereiden op de assisenzaak rond de dood van zijn zoontje Ryan, gewurgd door zijn ex. En dus ging Stefan Coemans (48) een kijkje nemen in de rechtbank, tijdens het proces rond de dood van Daan. Het zoontje van Vivian Arets (36) was amper zeven weken oud toen hij doodgeschud wordt door haar ex. De twee vonden bij elkaar opnieuw het geluk, en vormen nu samen een gezin. “Ik was het vertrouwen in de liefde nochtans volledig kwijt.”