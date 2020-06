Getallen die doen duizelen: dit is de zware economische impact van de coronacrisis

Het zijn getallen die doen duizelen. De coronacrisis en de daarbij horende lockdown slaan een gat van 50 miljard euro in de begroting. De economie krimpt dit jaar met tien procent. 190.000 mensen verliezen volgens de ramingen hun job. Nu is de vraag hoe we uit de put kruipen. Op één twee drie zal het niet lukken, maar vooral is een duidelijke visie nodig. “En die is nu nergens te bespeuren”, zeggen economen in koor.