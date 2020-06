Air Afrika stijgt niet op: chartervlucht met spelers van Club, Genk en Gent kan niet vertrekken door coronacrisis en terrorisme

De trainingen bij Club Brugge, Genk en Gent herbeginnen, al ontbreken er wel nog een paar spelers. Reden: Simon Deli (Club), Eboué Kouassi, Pierre Desiré Zebli, Paul Onuachu (Genk) én Anderson Niangbo (Gent) raken niet thuis uit Afrika door het coronavirus en een terroristische aanslag. De drie topclubs werken nu samen om hun spelers uit Ivoorkust en Nigeria met een chartervlucht terug naar België te halen. Junior Verbeeke en Roger Cox

Landskampioen Club Brugge startte gisteren de medische tests voor het volgende seizoen (zie hierboven). De coronacrisis mag dan wel nog aan de gang zijn, bij Club keerde zowat iedereen gezond en wel terug. Ook Krépin Diatta, die ondanks het moeizame vliegverkeer even was teruggekeerd naar zijn thuisland Senegal, en Emmanuel Dennis, die van vakantie had genoten in Cannes.

De enige die ontbrak was Simon Deli. De verdediger wordt pas de volgende dagen verwacht, want hij zit nog vast in Ivoorkust. Club Brugge benadrukt dat het niet gaat om onwettige afwezigheid, maar om “overmacht”. Dat kan trouwens gecheckt worden bij drie andere eersteklassers, want Deli moest normaal samen met Racing Genk-spelers Kouassi, Zebli en Onuachu hetzelfde vliegtuig richting België nemen, net zoals Niangbo van AA Gent. Zij zitten nog allemaal in Afrika.

Die gasten even gaan oppikken, blijkt niet zo simpel. Genk maakte begin deze week bekend dat het een vliegtuig zou charteren om drie van zijn spelers te gaan halen in Ivoorkust en Nigeria. Dat klonk Club en Gent als muziek in de oren. Zij sprongen mee op de – vooruit dan – vlieger, want zo konden de hoogoplopende kosten van de chartervlucht gedrukt worden. De privévlucht zou eerst Abidjan in Ivoorkust aandoen en op de terugweg een tussenlanding maken in de Nigeriaanse hoofdstad Lagos, waar Onuachu vertoeft.

De hele operatie blijkt een parcours vol obstakels. Een eerste groot probleem is het coronavirus, dat in Afrika nu pas echt begint toe te slaan. In Ivoorkust is het aantal besmettingen de afgelopen dagen verdubbeld van 3.000 naar 6.000, terwijl er relatief weinig getest wordt wegens een gebrek aan middelen. Daarom is de nationale luchthaven Felix Houphouët Boigny nog altijd hermetisch afgesloten. Wellicht is dat zelfs tot in juli het geval. Alleen noodzakelijke cargo’s en uitzonderlijke privéjets of diplomatieke vluchten kunnen er landen.

Ook Anderson Niangbo van AA Gent genoot van een korte vakantie in Ivoorkust. Foto: Instagram

Onderhandelen met regering

De onderhandelingen tussen Brussels Airlines en de Ivoriaanse regering over de ‘voetbalvlucht’ verlopen weliswaar stroef, maar aangezien het een privévlucht betreft, valt dat wellicht op te lossen. Helaas is er nog een tweede probleem. Een recente terroristische aanslag in Ivoorkust aan de grens met Sierra Leone maakt de organisatie van de trip nog complexer en luchthavens nog ontoegankelijker. Air Afrika blijft momenteel dus aan de grond, maar Club Brugge, Genk en Gent stellen nu alles in het werk om een nieuwe vlucht te regelen. Dan moeten ze ervoor zorgen dat ze in Nigeria niet op dezelfde hindernissen stuiten, want ook in dat land zijn de luchthavens nog altijd potdicht. De heropening – voorzien voor 22 juni – is uitgesteld.

Bij blauw-zwart maken ze zich alvast nog geen zorgen. De medische check-up van Simon Deli wordt nu gewoon een paar dagen later ingepland, terwijl AA Gent zijn spelers pas maandag officieel op de club verwacht. Alleen voor Racing Genk is het ietwat vervelend. Vooral omdat de Colombiaanse nieuwkomer Daniel Muñoz aan de andere kant van de Atlantische Oceaan ook al vastzit door de coronacrisis.