Tientallen mensen staan al aan te schuiven voor Trumps rally in Oklahoma (maar maken zich geen zorgen over het coronavirus)

Dagen op voorhand kamperen om als eerste bij Trumps rally te kunnen zijn, de ene doet het al liever dan de andere. Op donderdag 18 juni stonden er al tientallen mensen aan te schuiven aan het BOK Center in Tulsa, in de staat Oklahoma. Daar houdt president Trump op 19 juni, Juneteenth, zijn eerste rally sinds de uitbraak van het coronavirus. Er kan 19.000 man binnen in het stadion. Zijn hevigste fans staan dus al helemaal klaar. Van heinde en verre kwamen zijn supporters afgezakt. Maar dat coronavirus? Daar maken ze zich niet druk om.

Mark Kelleher is ervan overtuigd dat het virus een hoax is en Sue Williams heeft eens stevig gebeden en voelt zich nu voldoende beschermd tegen het virus. Verschillende gezondheidsambtenaren maken zich grote zorgen over het evenement. Zonder duidelijke social distancing of andere maatregelen is er grote kans dat het virus vrij spel heeft tijdens de rally. De staat Oklahoma kende vorige week nog een serieuze stijging van 116%. Maar niet alleen het coronavirus vormt een mogelijke bedreiging voor de rally.

Trump koos een nogal controversiële datum én plek voor zijn rally. In Tulsa werden er in 1921 bloederige rassenrellen uitgevochten en op 19 juni 1865 werd er officieel een einde gemaakt aan de slavernij. Normaal gezien zijn er gedurende het weekend grote herdenkingen voor de niet officiële feestdag. Er wordt verwacht dat er langs beide kanten wel eens conflicten zouden kunnen ontstaan.

