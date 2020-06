Coronacommissie neemt eerst woon-zorgcentra onder de loep

In het Vlaams Parlement gaat volgende week de commissie van start die lessen moet trekken uit de coronacrisis. Wie er precies wordt uitgenodigd op de hoorzittingen is niet nog niet definitief beslist, maar er is wel al een consensus dat het in de eerste plaats over de woon-zorgcentra moet gaan. De bedoeling is dat de parlementsleden dit hoofdstuk afwerken vooraleer ze volgende maand in zomervakantie gaan. Als er na de zomer een tweede golf zou komen, dan kan de Vlaamse regering daar tenminste al lessen uit trekken.