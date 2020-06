Ilse Uyttersprot (CD&V) trekt naar Raad van State om bevoegdheden terug te eisen

230 dagen geleden namen coalitiepartners N-VA en Open VLD de bevoegdheden van CD&V-schepen Ilse Uyttersprot af na volgens hen “deloyaal gedrag” en perslekken tijdens de besprekingen rond de financiële meerjarenplanning. Uyttersprot eist die bevoegdheden nu terug via de Raad van State.

Het is nooit bewezen, maar N-VA en Open VLD gaan er prat op dat Ilse Uyttersprot haar boekje fors te buiten ging tijdens de discussies over de meerjarenplanning. Overal doken berichten op over de verregaande ...