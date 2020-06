Tottenham heeft geen Belgen nodig, maar wint ook niet van Man United

Tottenham ziet zijn kansen op Champions League-voetbal slinken. In de eerste match na de coronastop bekampten The Spurs - met Alderweireld en Vertonghen 90 minuten op de bank - Man United en ze konden een 1-0 voorsprong niet vasthouden. Door dit 1-1 gelijkspel blijft de Londense club op een povere 8ste plaats, Man U kampeert nog net binnen de top 5

Als er publiek had gezeten, dan waren de toeschouwers op zijn minst beginnen te morren. Te veel matige passes, iets te traag spel...Tottenham-Manchester United stond geprogrammeerd als een topper, maar na maanden inactiviteit misten de spelers ritme en feeling.

Met de groeten van Nilis

In de eerste helft ging de geluidsband slechts één keer echt de hoogte in. Steven Bergwijn pikte een hoge bal op en schakelde een versnelling hoger. Zijn sprint was indrukwekkend, maar Man U-verdediger Barry Maguire werd ook gepasseerd als een standbeeld. Was dat nu Maguire op de sokkel of Maguire op de sukkel? Doelman David De Gea deed echter niet veel beter. De keeper devieerde het schot van Bergwijn onhandig in zijn doel en vloekte luid. Akkoord, de flankspeler leerde bij PSV ooit doelgericht trappen van een zekere Luc Nilis en het was een kogel, maar de bal was niet onhoudbaar. Aangezien er voor de rest niet veel te beleven viel, klasseren we de goal van Bergwijn toch maar als een hoogtepunt.

Bij Tottenham was er in de basis trouwens geen plaats voor de Belgen Jan Vertonghen en Toby Alderweireld. Bij Vertonghen is dat niet zo abnormaal. Over welgeteld 11 dagen loopt zijn contract af en de Rode Duivel heeft nog niet verlengd voor een maandje. Hij geniet belangstelling van Inter, Real Betis en Fiorentina. Voor Alderweireld was het pijnlijker. Hij zat pas de derde keer dit seizoen op de bank en had het meeste speelminuten bij de Spurs. Nu stond zowaar middenvelder Eric Dier in het hart van de defensie. Die deed het aanvankelijk niet slecht, want met een ultieme tackle verhinderde hij de gelijkmaker.

Manchester United nam steeds meer de overmacht. Anthony Martial had al een goeie kans laten liggen, maar in de tweede helft pakte doelman Hugo Lloris uit met een mirakelredding op een schot van zijn landgenoot. Man United had voor de coronacrisis al elf matchen niet meer verloren en wilde nu ook niet plooien. Ze baalden al van die tegengoal, want in negen van de elf eerdere wedstrijden hadden ze ook de nul gehouden. Nu niet.

Penaltyfout Dier

The Spurs konden geen vuist meer maken, want ook Harry Kane zat niet goed in de match. Jose Mourinho bracht wel vers bloed - helaas geen Belgen - maar kon zijn ex-ploeg uit Manchester niet intomen. Uiteindelijk beging Dier toch een duwfout op de dribbelende Pogba en de bal werd op de stip gelegd. Bruno Fernandes scoort zowat al zijn penalty’s en bracht Man United ook nu op gelijke hoogte. Had Mourinho dan toch niet beter een echte verdediger gezet zoals Alderweireld of Vertonghen?

Met dit gelijkspel schiet Tottenham bitter weinig op. De top vier en de CL-plaatsen zijn ver weg en de laatste zege dateert al van 16 februari tegen Aston Villa. Man United staat iets hoger in het klassement, maar Champions League-voetbal wordt ook voor hen moeilijk.