Nog geen 700ste treffer voor Messi, Real kan zondag op gelijke hoogte van Barcelona komen

Futloos. Dat vat de Spaanse topper tussen Sevilla en FC Barcelona nog het best samen. Het duel tussen nummer drie en nummer één uit La Liga baarde een muis. 0-0. Barça ziet zo Real mogelijk weer dichterbij sluipen. Lionel Messi moet dan weer nog even wachten op zijn 700ste officiële treffer.

Even raakte hij gefrustreerd, Lionel Messi. In de blessuretijd van de eerste helft ging hij verhaal halen bij een tegenstander, een duw volgde. Terwijl de kijkers wachtten welke kleur kaart scheidsrechter Jose Luis Gonzalez, besloot die laatste het voorval met de mantel der liefde te bedekken. Tot zover de animo.

Sevilla - Barcelona bleek achteraf een van de eerste partijen te zijn die echt leed onder de coronacrisis: Een derde match voor beide clubs op korte tijd, weinig intensiteit door een te korte voorbereiding en weinig begeestering door de kilte van de setting, het nochtans heerlijke Estadio Ramon Sanchez. Te veel boosdoeners om een goede partij te creëren. Zeker omdat Barcelona haar tiki-taka te traag uitvoerde en Sevilla achterin een stevige muur opzette die amper een barstje vertoonde. Het enige gevaar kwam uit vrije trappen: twee rechtstreekse van Lionel Messi en een snelle van Sevilla die Lucas Ocampos een kans opleverde. O ja: en die mooie kans voor Luis Suarez in de slotminuut en een paar matig uitgespeelde counters van de thuisploeg. Niet veel meer. Spijtig. 0-0 was het en 0-0 zou het blijven.

Straks alles weer te herdoen?

Messi moet zo nog even wachten op zijn 700ste officiële treffer. Tot dusver scoorde De Vlo 629 keer voor Barcelona en 70 keer voor Argentinië. Die 700ste komt er dus zeker nog wel aan. Of hij straks ook een elfde titel met Barcelona pakt, is na vrijdagavond een heel andere vraag. Mits een zege bij Real Sociedad komende zondag komt Real Madrid weer op gelijke hoogte met de Catalanen. Dan kan La Liga op acht speeldagen van het einde weer opnieuw beginnen. Spannend is het dus gelukkig wel, daar in Spanje. Nu nog sprankelend voetbal.