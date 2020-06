Duizenden Amerikanen op straat om afschaffing slavernij te herdenken

In verschillende Amerikaanse steden zijn vrijdag duizenden mensen op straat gekomen naar aanleiding van “Juneteenth”. Ze herdenken op die manier de afschaffing van de slavernij in de VS, meer dan 150 jaar geleden. Dit jaar krijgen de herdenkingen extra aandacht, vanwege de grote antiracismeprotesten die plaatsvonden na de dood van George Floyd door politiegeweld.

“Juneteenth”, of “Freedom Day, vindt elk jaar op 19 juni plaats. Op die dag werd in 1865 - kort na de Amerikaanse burgeroorlog - met een proclamatie in de staat Texas het einde van de slavernij afgekondigd. Alleen al in de stad New York namen op verschillende plaatsen duizenden mensen deel aan demonstraties tegen discriminatie en voor gelijke rechten. De gebruikelijke optocht in de wijk Harlem werd wegens de coronapandemie wel afgelast.

Scholen dicht vanaf volgend jaar

Burgemeester Bill de Blasio kondigde op een persconferentie ook aan dat “Juneteenth” vanaf volgend jaar een feestdag zal zijn in de stad New York. Daardoor zullen onder meer de scholen dichtblijven op 19 juni. De metropool volgt daarmee het voorbeeld van de staat New York en van verschillende andere Amerikaanse staten.

Ook in verschillende andere Amerikaanse steden werden vrijdag acties georganiseerd naar aanleiding van “Juneteenth”.