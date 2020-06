Drievoudige coronacontrole voor toeristen die Spanje binnenkomen via (lucht)haven

Spanje zal vanaf zondag de mensen die het land binnenkomen via een haven of luchthaven onderwerpen aan een drievoudige coronacontrole. Dat maakte het Spaanse ministerie van Gezondheid vrijdag bekend.

Op zondag 21 juni opent Spanje opnieuw de grenzen voor inwoners van EU-lidstaten en de Schengenlanden. Wie het land binnen wil via een haven of luchthaven zal eerst een formulier moeten invullen waarin moet worden aangegeven of u besmet bent geweest met het virus, in welke omstandigheden en hoe men u kan lokaliseren in Spanje. Vervolgens zal er een temperatuurcontrole et “visuele controle” volgen. Indien nodig kan u nadien ook nog onderzocht worden door een arts.