Waar zitten de voorgangers van toptalent Romeo Lavia (16)? Anderlecht vroegtijdig verlaten is niet altijd een goed idee

Toptalent Romeo Lavia (16) weigerde bij te tekenen bij Anderlecht en vertrekt straks naar Manchester City. Maken de tiener en zijn entourage de goeie keuze? Verschillende andere paars-witte wonderboys gingen Romeo Lavia voor, maar ze kwamen niet allemaal goed terecht. Een overzichtje.

Adnan Januzaj > Manchester United (2011)

Het meest succesvolle voorbeeld. Bij de jeugd van Anderlecht werd Januzaj bejubeld als geniale spelmaker en hij vertrok in 2011 voor een opleidingsvergoeding naar Manchester United. De integratie verliep wat moeizaam in Engeland, maar zijn passage bij Man U was geen echte mislukking. Ryan Giggs geloofde in hem en uiteindelijk speelde hij mee in 50 matchen bij de A-ploeg (5 goals). Met Louis van Gaal en José Mourinho klikte het evenwel minder. Hij werd uitgeleend aan Borussia Dortmund en Sunderland zonder er brokken te maken. Man U verkocht hem aan Real Sociedad waar hij met ups en downs wel zijn stempel drukt. Als 25-jarige nam hij ook al deel aan twee WK’s.

2. Charly Musonda Junior > Chelsea (2012)

De grootste Belgische belofte, maar ook de eeuwige belofte. Charly Musonda Jr werd de grootste tegenvaller na zijn transfer naar Chelsea. Nochtans werd hij als 16-jarige bij Anderlecht in de watten gelegd. In Londen liep het aanvankelijk ook behoorlijk.Musonda Junior liet soms geniale dingen zien bij de jeugd, maar doorbreken bij de A-ploeg lukte nooit. Hij werd uitgeleend aan Real Betis waar hij wel basisplaatsen afdwong, maar ook stond te wachten op een handtekening van Cristiano Ronaldo. Veel techniek, maar fysiek soms wat frêle. Bij een uitleenbeurt aan Celtic kreeg hij geen voet aan de grond en bij Vitesse raakte hij zwaar geblesseerd. Dokters gaven hem nog 20% kans op een volwaardige carrière, maar Musonda Jr vecht nog 1 keer terug. Op zijn 23ste verzamelde hij nog maar 15 basisplaatsen bij een A-ploeg.

Foto: Photo News

3. Mathias Bossaerts > Manchester City (2012)

De carrière van Mathias Bossaerts zit in het slop. De centrale verdediger was 16 jaar toen hij naar het grote Manchester City trok in de voetsporen van Kompany. Zijn ouders en toenmalige vriendin verhuisden mee naar Manchester, maar vier jaar bij de jeugd van The Citizens volstonden niet om door te breken in de A-ploeg. Hij kwam met grote verwachtingen terug om door te breken bij KV Oostende, maar ook aan de Noordzee kon Bossaerts zich nooit doorzetten. Hij voelde zich vaak niet goed in zijn vel. De Nederlandse tweedeklasser NEC Nijmegen bood een uitweg en Bossaerts speelde dat eerste seizoen zowat alles. Het jaar daarop wilde hij een stap vooruit zetten (nieuw contract of transfer) maar met NEC kwam de verdediger er niet uit. In oktober werd zijn verbintenis verbroken en sindsdien zit Bossaerts zonder club.

4. David Henen > Monaco (2014)

Bij de jeugd werd hij de nieuwe Ronaldo genoemd. Eerst bij Standard, maar bij Anderlecht tekende hij wel een profcontract. De aanvaller werd echter gek gemaakt door zijn entourage. Doorbreken bij paars-wit lukte niet, want makelaars beloofden hem Europese topclubs en RSCA stelde hem niet meer op. Uiteindelijk werd hij eerst verhuurd aan AS Monaco. Ook daar voetbalde hij vooral bij de B-ploeg. Anderlecht liet hem via makelaar Christophe Henrotay dan maar naar Olympiakos gaan dat hem direct verhuurde aan Everton. Daar kon hij blijven. De namen van de clubs klonken mooi, maar noch voor Everton noch voor Olympiakos speelde hij één officiële match. Hij werd wel eens enkele maanden bij derdeklasser Fleetwood Town gestald. Tegenwoordig voetbalt de 24-jarige David Henen voor Charleroi, maar ook daar zit hij op de bank.

5. Franco Antonucci > Ajax (2015)

Maakte deel uit van een gouden generatie uit 1999, maar in tegenstelling tot Sambi Lokonga, Amuzu, Bornauw… vertrok Antonucci vroegtijdig naar Ajax. Daar voltooide de spelmaker zijn jeugdopleiding en kocht Monaco hem weg voor een bedrag tussen 2,5 en 3 miljoen euro. Antonucci werd echter geen Prins in het Prinsdom. Er was een tijdje spraken van een uitleenbeurt aan Cercle, maar dat wilde Antonucci niet. Hij belandde afgelopen seizoen bij de Nederlandse tweedeklasser FC Volendam en daar brak hij wel potten. Verkozen tot het grootste talent liet hij zich opmerken met 11 goals en 5 assists in 21 matchen. Het gevolg is dat hij nu belangstelling genie van RC Genk, Club Brugge en opnieuw Anderlecht. Begin juni is Antonucci wel teruggekeerd naar moederclub Monaco.

6. Ismail Azzaoui > Tottenham (2014)

Aanvaller met een goeie techniek. Azzaoui werd weggeplukt door Tottenham waar hij één keer scoorde voor de beloften. Engeland werd geen succes, maar Wolfsburg nam hem in 2015 voor vijf jaar en 1 miljoen euro over. In de Bundesliga proefde Azzaoui wel van profvoetbal op het hoogste niveau tot hij zijn kruisbanden scheurde op training. Het begin van heel wat ellende. Tussendoor was er nog wel een behoorlijk succesvolle uitleenbeurt aan Willem II waar hij als supersub weleens scoorde. Toen Cercle hem het jaar daarop wou huren scheurde Azzaoui opnieuw zijn kruisbanden van dezelfde knie. Weg transfer. Zijn contract bij Wolfsburg - waar hij nog in het tweede elftal voetbalde - loopt nu af.

7. Jason Lokilo > Crystal Palace (2015)

Vocht een juridische strijd uit met Anderlecht. Op zij, 12de hadden Lokilo en zijn ouders een sterkmaking getekend. In ruil voor 75.000 euro, opleidings- en schoolkosten zou de flankaanvaller op zijn 16de een profcontract tekenen. De familie wilde echter meer - onder meer een auto - en tekende niets. Anderlecht trok daarop naar de rechtbank voor contractbreuk. Het werd een juridisch oorlogje zonder veel winnaar. Lokilo trainde even mee bij Chievo, maar tekende dan toch bij het Engelse Crystal Palace. Daar mocht hij 1 keer meedoen in de League Cup. Ondertussen werd hij al eens verhuurd aan de Franse tweedeklasser Lorient en recent nog aan de Engelse derdeklasser Doncaster. Zijn marktwaarde is nog 200.000 euro.

8. Alper Ademoglou > Schalke 04 (2015)

Was vaste waarde bij de Belgische U19 die brons pakten op het WK in Chili in 2015. Enkele maanden later haalde Schalke 04 de offensieve middenvelder weg bij Anderlecht en de Duitsers noemden Ademoglou één van de grootste talenten in het Belgische voetbal. Helaas kwam hij in Gelsenkirchen niet verder dan enkele wedstrijden in het B-elftal dat in de vijfde klasse speelt. Door zijn roots kon Ademoglou wel in Turkije terecht, waar hij bij Bursaspor belandde. Zonder succes. Mede door blessures werd zijn contract niet verlengd. Ademoglou zat een aantal weken zonder club en tekende toen bij Eyüpspor in de Turkse derde klasse.