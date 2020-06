Voetballer zit volledig stuk na 7 matchen in 19 dagen en haalt verwoestend uit: “Wij betalen de f*cking prijs”

Chris Löwe, speler van de Duitse tweedeklasser Dynamo Dresden, zat compleet stuk na de 2-0-nederlaag op bezoek bij Holstein Kiel. Niet alleen omdat hij had verloren, maar ook omdat Dresden om de drie dagen moet voetballen.

Gefrustreerd en zwaar geëmotioneerd hekelde Löwe in een interview bij Sky Duitsland de beslissing van de Duitse voetbalbond om al begin mei weer te gaan voetballen om zo het lopende seizoen nog volledig te kunnen afwerken.

“Geloven jullie nu echt dat er ook maar iemand bij de DFL is die er één seconde over nadenkt wat er in ons hoofd omgaat? Het maakt ze allemaal geen r**t uit. Ze zitten op hun stoel van 5.000 euro en wij zijn de idioten die hele rotzooi voor onze kiezen krijgen. We zitten erdoor heen en moeten de f*cking prijs betalen voor de hele sh*t. Zou hetzelfde ook zijn gebeurd met Bayern of Dortmund of alleen met ons?”, vroeg Löwe zich af.

Bij Dynamo Dresden lopen de spelers op hun tandvlees na 7 wedstrijden in 19 dagen. Degradatie nabij. Linksback Chris Löwe loopt na de nederlaag bij Holstein Kiel helemaal leeg en uit kritiek op de DFL ??pic.twitter.com/oGDzIC1aG9 — Martijn Visscher (@MartijnVisscher) June 18, 2020

Dynamo Dresden is twee weken later aan de voorbereiding voor de hervatting van de tweede Bundesliga begonnen. De spelers moesten in afzondering nadat enkelen van hen waren besmet met het coronavirus. De gezondheidsautoriteiten uit de stad in het voormalige Oost-Duitsland besloten daarop de hele selectie en staf in afzondering te plaatsen.