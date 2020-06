Amerikaanse officier van justitie, die Trump-medewerkers onderzocht, weigert af te treden nadat hij ontslagen wordt via persbericht

In een snel escalerende crisis op vrijdagavond probeerde de Amerikaanse minister van Justitie William Barr, de belangrijkste juridisch adviseur van de overheid, Geoffrey Berman te ontslaan. Maar Geoffrey, een machtige officier van justitie van het Zuidelijke district van New York die ook een aantal medewerkers van president Donald Trump heeft onderzocht, besloot zich niet bij de beslissing neer te leggen en weigerde op te stappen.

Berman zei in een verklaring dat hij over zijn vertrek hoorde in een persbericht. “Ik ben niet afgetreden en ik ben niet van plan mijn functie, waarvoor ik benoemd ben, neer te leggen”, zei hij aldus CNN. “Ik zal aftreden wanneer een door de president aangestelde kandidaat wordt goedgekeurd door de Senaat. Tot dan zullen onder onderzoeken zonder vertraging of onderbreking doorgaan.”

Dit antwoord kwam ongeveer een uur nadat de ministerie van Justitie had aangekondigd dat Trump van plan was om Jay Clayton te benoemen. Hij is de voorzitter van de Securities and Exchange Commission en heeft geen ervaring als officier van justitie. Volgens CNN liet een ambtenaar van het ministerie van Justitie weten dat Berman een andere functie aangeboden kreeg, waaronder hoofd van de Civil Department, dat de Verenigde Staten vertegenwoordigd in burgerlijke of strafzaken. Een positie die sinds deze week vrij is aangezien Jody Hunt abrupt zijn vertrek aankondigde.

Opnieuw aandacht voor onderzoek naar medewerkers van Trump

Volgens een bron met kennis van zaken zou Barr gevraagd hebben aan Berman om af te treden tijdens een privé vergadering in New York, maar weigerde Berman om dat te doen. Een gedwongen ontslag van Berman dat waarschijnlijk voor heel wat aandacht zal zorgen. Hij is namelijk sinds 2018 de belangrijkste juridische adviseur van het Zuidelijke district van New York en onderzocht verschillende vertrouwelingen van Trump zoals onder andere Rudy Giuliani. En hij klaagde ook de voormalige burgemeesters van New York, Lav Parnas en Igor Fruman, aan.

De spanningen lagen al hoog door gekibbel en onenigheid tussen Berman Barr bij het behandelen van verschillende zaken, waaronder de aanklacht tegen de Turkse bank Halkbank. Afgelopen herfst waren er al gesprekken om Berman te vervangen door Ed O’Callaghan, een hoge ambtenaar, maar door de vervolging van Giuliani werd Berman’s ambtstermijn toch verlengd.

Volgens een leider van de minderheid in de Senaat, Chuck Schumer “stinkt het ontslag naar mogelijke corruptie van het juridisch proces.” De man vroeg zich ook af wat Trump zo kwaad maakt, of het over een eerdere actie gaat of over een lopende zaak.

Barr zei dat Trump Craig Carpenito, momenteel de Amerikaanse officier van Justitie voor het district New Jersey, heeft aangesteld als waarnemend officier van justitie voor het zuidelijke district van New York totdat bevestigd wordt dat Clayton de taak kan overnemen. Carpenito begint de rol op 3 juli.