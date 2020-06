Manifestanten halen standbeeld Geconfedereerde generaal neer in Washington

Aanhangers van de Black Lives Matter-beweging hebben vrijdagnacht in Washington DC het enige standbeeld van een generaal van de Geconfedereerde Staten van Amerika neergehaald. Dat is te zien op beelden van ABC7 News.

Op de beelden is te zien hoe tientallen betogers met behulp van een touw, en “Black Lives Matter” scanderend, het standbeeld neerhalen van Albert Pike, generaal in het leger van de Geconfedereerde Staten van Amerika. Pike is de enige legerofficier van de Geconfedereerde Staten die een standbeeld kreeg in Washington D.C., op het Judiciary Square. Pike kreeg na de Burgeroorlog gratie van president Andrew Johnson.

De Amerikaanse president Donald Trump noemde de daad op Twitter “een schande voor ons land” en riep op de daders te arresteren.

Foto: AFP

