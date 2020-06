Portugese justitie wist dat Brückner een veroordeelde pedofiel was een jaar voor de verdwijning van Maddie McCann, maar zijn naam werd nooit geregistreerd

De Portugese autoriteiten wisten dat Christian Brückner een pedofiel was, nog voor Madeleine McCann verdween in 2007. Intussen zijn de autoriteiten er nog steeds niet in geslaagd om hem aan de praat te krijgen over de zaak. Dat schrijft het Britse dagblad The Mirror.

De Duitser gaf toe dat hij een veroordeelde kindermisbruiker was nadat hij in 2006 voor de rechtbank in Portugal verscheen wegens diefstal. Brückner vertelde de rechter dat hij als tiener een gevangenisstraf van 18 maanden uitzat voor een seksuele aanval op een kind in zijn vaderland. De onthulling dat de autoriteiten van die veroordeling wisten, zal waarschijnlijk de Portugese autoriteiten nog meer onder druk zetten. Volgens een hooggeplaatste bron van de Policia Judiciaria, de nationale politie-instantie voor strafrechtelijk onderzoek van Portugal, werd Brückner nooit eerder ondervraagd omdat de politie niet wist dat hij een zedendelinquent was.

Agenten die de verdwijning van Madeleine in Praia da Luz in 2007 hebben onderzocht, ondervroegen tientallen bekende zedendelinquenten die in het gebied woonden. Maar Brückner werd nooit ondervraagd en keerde maanden na de verdwijning van Maddie terug naar Duitsland.

Christian Brückner Foto: BILD

Mishandeling van een zesjarig meisje

Brückner werd in april 2006 betrapt op het stelen van brandstof in vrachtwagens in Portimao in de Algarve. Bij zijn eerste verschijning voor de rechtbank vertelde hij aan de rechter dat hij op 17-jarige leeftijd was veroordeeld voor diefstal en seksuele misdrijven. Hij mishandelde in 1994 een meisje van zes jaar oud in Beieren. Het is onduidelijk of de bekentenis door de rechtbank aan de politie is gegeven.

De vermoedelijke betrokkenheid van Brückner bij de ontvoering van Madeleine kwam pas in 2017 aan het licht nadat een informant beweerde dat Brückner het verhaal in een bar had bekend en hij dus wist wat er met het meisje was gebeurd. Volgens de Duitse aanklagers is er ook bewijs dat Madeleine dood is. De verdwijningszaak is nu een moordonderzoek geworden.