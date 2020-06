Chris vertelt over zijn job als Facebookmoderator: “Elke dag opnieuw zag ik de meest verschrikkelijke dingen”

“Ik zag dagelijks verschikkelijke dingen die gepost werden op Facebook… En het heeft me bijna vernietigd”, schrijft Chris Gray voor het Britse dagblad The Daily Mail. De man werkte voor Facebook als moderator om de inhoud te controleren. Hij kreeg onthoofdingen, grafische seks en zelfs kindermoord te zien en zegt nu dat er meer moet worden gedaan om de schrijnende berichten te blokkeren.

Chris Gray, een voormalige werknemer van Facebook, sleepte het bedrijf eind 2019 voor de rechter omdat zijn job hem een posttraumatische stoornis bezorgd zou hebben door de vaak schokkende beelden en berichten die hij moest filteren als moderator. In een artikel die hij voor de Daily Mail schreef, legt hij nu uit hoe moeilijk zijn job was, in de hoop dat Facebook iets doet aan het probleem.

“Eerlijk gezegd herinner ik me niet eens meer wanneer ik voor het eerst naar een executie keek” begint hij. “Als je er zoveel gezien hebt dat ze in één beginnen te vervagen, is het onmogelijk om die eerste te onthouden. Dan is er de dierenmishandeling, marteling en misselijkmakende pornografie die ik heb gezien. Je denkt waarschijnlijk dat ik een verwrongen persoon ben met een verontrustende online smaak als je dit leest. Of anders dat ik een politierechercheur ben met jarenlange training in het omgaan met online inhoud. Maar de waarheid is geen van beide. Deze herinneringen zijn het zeer verontrustende gevolg van de negen maanden werken als moderator bij Facebook of ‘Community Operations Analist’, zoals ze het noemen. Een rol waar ik een posttraumatische stresstoornis aan heb overgehouden en waardoor ik een diep cynisme heb ontwikkeld over het feit dat sociale media nooit echter onder controle kunnen worden gehouden.”

Facebook’s duistere kant

Deze week kondigde Facebook dat het in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november de regels voor politieke advertenties zal verscherpen, onder meer door gebruikers in staat te stellen politieke advertenties helemaal uit te schakelen. Volgens Gray een strategie van Facebook om het imago van het platform op te schonen. Maar door de focus te leggen op het controleren van de politieke inhoud wordt volgens de ex-moderator de duistere kant van Facebook vergeten.

“Tijdens het enige gesprek dat ik had voor ik in dienst werd genomen, werd me gevraagd of ik begreep dat ik soms inhoud zou zien die ik misschien “een beetje verontrustend” zou vinden”, gaat Gray verder. “Ik ontdekte dan dat “een beetje verontrustend” niet eens in de buurt kwam van de dingen waar ik naar zou moeten kijken. Niets kan je hierop voorbereiden.”

Gray herinnert zich slechts vage beelden van de afschuwelijke dingen die hij heeft gezien als moderator. Maar één beeld zal hem voor altijd bijblijven: “Ik moest naar beelden kijken met betrekking tot etnische zuivering in Myanmar. Er waren verbrande dorpen, mensen die vluchtten… En toen zag ik het beeld van een baby die op de grond lag met gesloten ogen en een voet die op zijn borst drukte. Ik dacht dat het een gemakkelijke beslissing was. Een foto van een baby die een gewelddadige dood had meegemaakt, dat moest verwijderd worden. Maar niet veel later moest ik op gesprek. Dat doen ze wel vaker om na te gaan of moderators beslissingen nemen die voldoen aan de regels van Facebook. Ze twijfelden aan mijn beslissing. Er was geen bevestiging van de dood, er was geen bloed noch gebroken botten. Hoe wist ik dan dat de baby was overleden? Destijds was mijn grootste angst: ik kan me niet veroorloven om deze job te verliezen. Ik wees er dus op dat de baby zich niet verzette, wat wel het geval was geweest als hij leefde. Gelukkig aanvaardden ze mijn beslissing. Maar ik schaam me om toe te geven dat mijn gedachten niet gingen over de gewelddadige dood van een onschuldig kind, maar over mijn werkzekerheid. Dat is wat deze job met mij gedaan heeft. Ik werd niet alleen gevoelloos voor de gruweldaden, maar ook voor het verraderlijk binnendruppelen van de vreselijkheid van menselijk gedrag.”

Intussen heeft Chris Gray ontslag genomen en werkt hij als gids in Ierland. Hij heeft geen Facebookaccount meer en ook geen Instagram of Twitter. In de Verenigde Staten hadden eerder ook al moderators een zaak aangespannen tegen Facebook, waarna het besdrijf besloten heeft hen te compenseren.