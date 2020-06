Anderlecht is nog bezig met versterking. Een nieuwe linksachter is nodig en daarom denkt paars-wit aan Bogdan Mykhaylichenko (23) van Zorya Luhansk, de nummer vijf in Oekraïne.

Die was vorig seizoen goed voor twee doelpunten en vier assists in 29 wedstrijden. Zijn marktwaarde wordt geschat op 800.000 euro. De interesse wordt ons bevestigd maar of er al een concreet bod werd gedaan, is nog onduidelijk.

Als Myhaylichenko naar het Astridpark komt moet hij een concurrent van Kemar Lawrence worden.