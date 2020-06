Wolf Billy overleeft ongeval in Turnhout

Wolf Billy heeft waarschijnlijk geen zware verwondingen overgehouden aan een ongeval vrijdagochtend. Het dier werd toen aangereden door een bestelbus op de ring rond Turnhout, maar kon op eigen houtje weglopen en werd vrijdagavond nog twee keer gespot, ogenschijnlijk gezond. Dat meldt Landschap vzw, de vereniging achter Welkom Wolf.

“Wolf Billy stak op de ring over naar de brede middenberm, concludeerde daar dat de overkant (centrum Turnhout) geen gunstig wolvengebied is, en keerde terug, maar werd daarbij aangereden door een bestelwagen die gelukkig al enige vaart had geminderd bij het zien van de wolf”, aldus Landschap vzw. Het dier werd niettemin weggekatapulteerd en tegen een haag aan geslingerd, maar hij overleefde de klap en liep weg.

Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) kwam ter plaatse om haarstalen en DNA te zoeken op de bumper van de beschadigde bestelwagen.

Op weg naar Nederland

“Groot was de opluchting toen vrijdagavond laat twee meldingen binnenliepen - om 23.00 uur en 23.30 uur- van een ogenschijnlijk gezonde wolf Billy in de ruime regio Turnhout. De twee meldingen sluiten perfect op elkaar aan qua locatie en tijdspad, en bevestigen daarmee eigenlijk elkaar. De beide waarnemers melden een soepel dravende wolf. Het ziet ernaar uit dat het dier er met de schrik vanaf is gekomen, al blijft er natuurlijk enig voorbehoud na zo’n spectaculair ongeval. Bovendien gaat het om zichtwaarnemingen die nog niet verder konden geverifieerd worden”, aldus nog Landschap vzw.

Welkom Wolf verwittigde meteen ook ANB, INBO en de collega’s van Wolven in Nederland, want het ziet ernaar uit dat wolf Billy op zijn stappen aan het terugkeren is en noordwaarts de route terugloopt die hij twee weken geleden in zuidelijke richting heeft afgelegd (van regio ‘s Hertogenbosch naar regio Duffel).