Jaimie uit ‘Down the road’ steelt show als ober in nieuw restaurant

Oostende -

Terwijl veel horecazaken het moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden, gaat in Oostende een tweede horecazaak open die wordt gerund door mensen met een verstandelijke beperking. Een van de werknemers is Jamie Van Kerschaver, bekend van het Eén-programma Down the road. Wie hem aan het werk wil zien, is welkom in restaurant Lucien.