Antwerp-trainer Ivan Leko over Birger Verstraete, Nacer Chadli en… Lamkel Zé: “Ik werk met spelers die clubregels respecteren”

Ivan Leko blikte terug op zijn eerste trainingsweek bij Antwerp. Tegelijk arriveerde Birger Verstraete (26) op de Bosuil. Dat moet zijn tweede transfer worden.

De deal is nog niet rond, maar de club is hoopvol dat alles in orde komt. Leko ook. “Ik probeerde hem al naar OHL te halen”, aldus de Kroaat. “Belgisch international, voormalig sleutelspeler bij Gent en een goeie mentaliteit. ­Élke topclub wil zo ­iemand. Als je Verstraete aan ­Anderlecht of Club Brugge zou voorleggen, ken ik het antwoord al.”

Leko bracht ook Nacer Chadli (30) ter sprake, maar al heeft hij een interessant profiel, hij is voorlopig geen prioriteit voor het bestuur. Daar zit ook zijn pittig prijskaartje voor iets tussen. Er zit nog geen deal aan te komen voor de Rode Duivel, die van plan is zich eind deze maand bij Monaco te melden. Junior Edmilson blijft wél een toptarget. Ook aanvaller Cyle Larin (25) is in beeld. Zulte Waregem is niet geneigd zijn aankoopoptie (2,5 miljoen) te lichten, maar Antwerp zou wél kunnen aankloppen bij Besiktas.

Leko sprak zich ook uit over de nog altijd afwezige Didier Lamkel Zé. “Ik ben hier om een team te kneden, en mijn ploeg te beschermen. Wel, ik zag Didier voorlopig nog niet. Ik weet ook niet of ik hem straks mag verwelkomen en of ik hem überhaupt ooit zal zien. Ik werk met spelers die de clubregels respecteren. Lamkel Zé is niet het probleem van Leko.”