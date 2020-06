“Love Record Stores” vervangt “Record Store Day”

“Record Store Day”, de dag om je liefde voor de onafhankelijke platenzaak te tonen, werd in april dit jaar afgelast wegens het coronavirus. Met de internationale campagne “Love Record Stores” staat zaterdag een alternatief op het programma. Bands en artiesten van over de hele wereld brengen nieuwe releases of limited editions uit. Zo ook in België.

Record Store Day werd in de VS voor het eerst georganiseerd in 2008, België pikte in 2010 in.

De Kortrijkse elektrorockband Goose is de ambassadeur van Love Record Stores Belgium. De band viert in 2020 het 10-jarig bestaan van ‘Synrise’ en brengt speciaal voor “Love Record Stores” een limited edition single uit op vinyl.