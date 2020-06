China boos over ‘inmenging’ VN en EU-parlement

China beschuldigt de Verenigde Naties van inmenging in interne zaken van het land. Aanleiding zijn opmerkingen van de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet over de veiligheidswet die China wil invoeren in Hongkong. Ook het Europese Parlement wordt door Peking beschuldigd van inmenging, na het aannemen van een resolutie vrijdagavond.