Brugse burgemeester Dirk De fauw neergestoken: “Hij heeft enorm veel geluk gehad”

Brugge - Zaterdagvoormiddag werd Dirk De fauw (CD&V), burgemeester van Brugge, neergestoken. Het incident zou gebeurd zijn in of aan het advocatenkantoor van de man. Zijn toestand is stabiel.

Volgens provinciegouverneur De Caluwe werd de burgemeester gestoken in zijn hals, dat is intussen ook bevestigd door het parket. De burgemeester werd door zijn chauffeur naar het ziekenhuis gebracht en lag rond 13 uur geleden al in het operatiekwartier.

Foto: BELGA

Zijn vrouw Ann Staelens vertrok om 13.30 uur naar het ziekenhuis. Zij werd op de hoogte gebracht thuis door de politie toen ze op de kleinkinderen lette. “Dirk is geopereerd en zijn toestand is stabiel. Hij is niet in levensgevaar”, reageert Staelens. De dader was een cliënt van De fauw. Hij is psychisch gestoord en haalde uit tijdens een onderhoud. “Mijn man heeft volgens de dokters enorm veel geluk gehad. Er zijn geen vitale zaken geraakt. Vannacht zal hij zeker nog in het ziekenhuis moeten blijven.”

Het parket bevestigt de feiten en de verdachte is intussen ook gearresteerd voor poging tot moord. Het labo en de federale politie zijn te plaatse voor onderzoek. Het parket zal in de loop van de namiddag verdere informatie communiceren.

Foto: BELGA

Vanochtend nog op paardenkoets

Burgemeester de Fauw was vandaag nog, voor het incident, te zien op een paardenkoets in Brugge aangezien die vandaag opnieuw mogen uitrijden na drie maanden. Hij zei dat hij hoopte dat het toeristische leven in Brugge met de heropstart van de koetsen kan hervatten. “De koetsiers hebben grote inspanningen gedaan om mensen op een veilige manier te vervoeren. Toeristen kunnen dus met een gerust hart naar onze stad komen”, aldus De fauw deze voormiddag.

Vanochtend reed De fauw nog rond in een paardenkoets in Brugge Foto: Michel Vanneuville

Reacties uit de politieke wereld

Verschillende politici reageerden ook op het nieuws. Voor eerste schepen Mathijs Goderis (SP.A) kwam dat nieuws keihard binnen. Hij reageert geschokt aan telefoon. “Ik ben heel erg geschrokken. Alles sijpelt nu pas door”, zegt Goderis. “Uit respect voor de burgemeester ga ik verder niet reageren. We communiceren later vandaag nog met het voltallig schepencollege. Mijn gedachten gaan nu uit naar onze burgemeester.”

Ook heel wat mensen reageerden via Twitter op het nieuws. Zo schreef onder andere CD&V-voorzitterJoachim dat hij de burgemeester veel sterkte en een spoedig herstel toewenst.

Sterkte en spoedig herstel voor Dirk ! @dirk_defauw @StadBrugge . — Joachim Coens (@joachimcoens) June 20, 2020

Verschrikkelijk om te vernemen wat burgemeester Dirk De fauw heeft meegemaakt. Ik wens hem spoedig herstel toe. Steun aan de familie. — Jan Jambon (@JanJambon) June 20, 2020

Droef nieuws dat de burgemeester van Brugge @dirk_defauw werd neergestoken. Gelukkig in goede handen in het ziekenhuis. Sterkte Dirk. — Koen Geens (@Koen_Geens1) June 20, 2020

Ik wens burgemeester @dirk_defauw een spoedig herstel toe, we moeten elke vorm van dit soort geweld streng veroordelen. — Kris Peeters (@peeters_kris1) June 20, 2020