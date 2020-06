Slechts twee overlijdens en geen enkele dode in de rusthuizen, wat zeggen de cijfers ons?

De coronacijfers blijven hun dalende trend voortzetten. Er overleden in de voorbije 24 uur slechts 2 mensen aan het coronavirus, een record tot nu. En ook bij het aantal ziekenhuisopnames zien we vandaag nog steeds een dalende curve. Maar volgens viroloog Steven Van Gucht zullen we de komende dagen steeds meer schommelingen zien: “De gegevens worden niet meer elke dag doorgegeven, waardoor de weektrend belangrijker wordt.”

We zien nog steeds een daling van de coronacijfers, een teken dat we goed op weg zijn. Er vielen twee doden te betreuren in ons land, beiden zijn ze overleden in een ziekenhuis in Vlaanderen. Het was al lang geleden dat het aantal doden in 24 uur zo laag stond. Maar dat cijfer zou dinsdag al opnieuw de hoogte kunnen ingaan. Dit komt omdat er vanaf nu niet meer gecommuniceerd wordt over de coronacijfers op zondag en op maandag.

“Vanaf nu moeten we wat meer opletten met de dag tot dagschommelingen”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Vanaf nu worden de gegevens niet meer elke dag doorgegeven, waardoor de cijfers op sommige dagen heel laag kunnen zijn. Maar omdat we aan ziekenhuizen vragen om de cijfers bij te houden voor zondag en maandag en deze dan worden opgeteld en pas gerapporteerd worden op dinsdag, kan het zijn dat het sterftecijfer dinsdag opnieuw een heel stuk hoger ligt.” Volgens de viroloog worden daarom de weekcijfer een stuk belangrijker en relevanter om de trend weer te geven. “Mensen moeten dinsdag dus niet plots schrikken als dat cijfer plots wat hoger staat.”

Lokale besmettingen sneller aanpakken

Volgens de viroloog wordt het nu ook interessanter om te kijken naar lokale uitbraken, per gemeente . “Als we dan bijvoorbeeld een stijging zien in een bepaalde gemeente, wordt er alarm geslagen bij de gezondheidsinspectie. Die uitbraak kan dan onderzocht worden en dus ook gemakkelijker aangepakt worden. Tot nu toe is er al een paar keer vals alarm geweest door cijfers die eigenlijk al oude cijfers waren. Maar door meer nadruk te leggen op lokale cijfers, wordt het ook gemakkelijker om het virus te bestrijden”, aldus de viroloog.

Naast de twee overlijdens werden ook nog 20 nieuwe ziekenhuisopnames gerapporteerd. Dat brengt het totaal op 308 mensen die nu nog in het ziekenhuis liggen. Er werden vandaag ook nog 74 nieuwe besmettingen geregistreerd, waarvan 56 in Vlaanderen, 11 in Wallonië en 7 in Brussel. Dat brengt het totaal op 60.550 besmettingen.