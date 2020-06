Terug Anderlecht? Eerst langs het politiebureau: “Vranjes verliest tand bij gevecht in restaurant”

Ognjen Vranjes heeft zich nog maar eens van zijn slechtste kant laten zien. Deze keer was de verdediger, die nog altijd eigendom is van Anderlecht, betrokken bij een vechtpartij in Griekenland.

Vranjes werd onlangs door AEK vrijgegeven om terug te keren naar Anderlecht. De Grieken wilden nochtans het seizoen uitdoen met hem, maar er werd geen akkoord gevonden. Of Anderlecht nu nog toekomst in hem ziet is afwachten.

Tussendoor kreeg de verdediger het in Griekenland aan de stok met het ene Dusan Komljenovic. Toen Vranjes in het restaurant ‘Agape’ iets naar diens vriendin gooide, kwam het tot een schermutseling. Daarbij zou Vranjes een paar rake klappen hebben uitgedeeld, maar ook z’n eigen tand verloren hebben. Daarop werd hij gearresteerd en meegenomen naar het politiekantoor.