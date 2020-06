Magnette (PS): “Nieuwe verkiezingen? Ik heb liever dat we dan in de oppositie belanden”

De politiek blijft rondjes draaien zonder uit te komen bij datgene waar ons land nood aan heeft: een nieuwe federale regering. In een interview met Sudpresse zegt Paul Magnette dat die regering er moet komen, desnoods met zijn partij in de oppositie. “Liever dat dan nieuwe verkiezingen.”

Afgelopen week was er even weer hoop op een snelle formatie toen Magnette en zijn SP.A-collega Conner Rousseau het idee lanceerden van een klassieke tripartite, met socialisten, liberalen en christendemocraten. Die zou een minderheid hebben, maar met steun vanuit de oppositie kon het werken volgens de socialisten.

Sindsdien kwamen de voorzitters van CD&V, MR en Open VLD met een ander voorstel, maar verder staan we helaas nog steeds niet. “Dichter bij een regering zijn we volgens mij nog niet, nee”, zegt Paul Magnette zaterdag in de kranten van Sudpresse. “Als anderen beter denken te kunnen, wens ik hen toe dat ze de oplossing vinden. Wij hebben met Rousseau een diepgaand werk gedaan met de tien partijen. We hebben alle mogelijke formules getest, zelfs de meest absurde, maar er was altijd een onmisbare partij die ‘neen’ zei. Ze mogen dus proberen, maar ik ziet in wat zij kunnen veranderen.”

21 juli wordt steeds meer als streefdatum gezien voor de formatie. Magnette deelt die visie. “Tegen dan moet er inderdaad een signaal zijn. De premier gaat opnieuw het vertrouwen vragen voor de huidige ploeg, ten laatste tot 17 september.” En wat daarna? “Ik ben niet bang voor verkiezingen, maar gaan stemmen in oktober zou betekenen dat de onderhandelingen zeker nog tot eind dit jaar duren. Zonder regering, zonder relanceplan. Met in het ergste geval een heropflakkering van de gezondheidscrisis. De burgers zouden ons beschouwen als onverantwoordelijk. Ik zou dan geen affiches durven plakken, of gaan aanbellen aan deuren. Ik heb nog liever dat ze een regering vormen naar ons en dat wij naar de oppositie vliegen dan dat er nieuwe verkiezingen komen.”