Rechter stuurt Trump wandelen: kritisch boek van gewezen veiligheidsadviseur mag verschijnen

Het omstreden boek van gewezen veiligheidsadviseur John Bolton, waarin hij geen spaander heel laat van president Donald Trump, mag dinsdag toch verschijnen. Het Witte Huis had een klacht ingediend en probeerde dat zo te voorkomen, maar een Amerikaanse rechter heeft toch groen licht gegeven.

De voorbije week zijn al enkele fragmenten uit het boek van John Bolton gelekt, en het mag duidelijk zijn: het is een pleidooi tégen Donald Trump. De president wordt er onwetend genoemd, iemand die absoluut niet heeft wat nodig is om het meest zichtbare ambt ter wereld uit te oefenen. In The room where it happened zal Bolton de ervaringen delen uit de 17 maanden waarin hij veiligheidsadviseur van Trump was.

LEES OOK. Bizarre gesprekken, louche deals en één grote obsessie: ex-veiligheidsadviseur schetst vernietigend beeld van Trump

Dat vooruitzicht deed Trump en het Witte Huis steigeren. Met een spoedprocedure deden ze wat ze konden om de publicatie van het boek te vermijden. Als reden haalden ze aan dat erin wordt geciteerd uit geheime documenten, en dat Bolton daarmee de wet overtreedt. Trump noemde het boek ook al “een verzameling leugens en verzonnen verhalen”.

De Amerikaanse rechter Royce Lamberth heeft de aangebrachte argumenten zaterdag de vuilnisbak in gekieperd: het boek mag dinsdag zoals gepland verschijnen. Lamberth noemde de argumenten van het ministerie van Justitie niet voldoende waren om de publicatie van het boek tegen te houden. Het boek was toch al wijd verspreid, klonk het, en zou via het internet perfect verdeeld kunnen worden zelfs als de rechtbank zich daartegen zou uitspreken.

De reactie van Trump liet niet lang op zich wachten. “Het verhaal van John Bolton was uit toen ik hem teruggehaald heb en een kans gegeven heb. Het is eenvoudig: hij heeft de wet overtreden en moet daar een hoge prijs voor betalen, zoals anderen dat voor hem gedaan hebben. Dit mag nooit meer gebeuren”, schrijft de president op Twitter.