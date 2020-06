Arsenal-doelman loopt horrorblessure op… en laat tegenstander vanop stretcher weten wat hij van hem denkt

Bernd Leno heeft zaterdag in het duel met Brighton & Hove Albion mogelijk een zeer ernstige knieblessure opgelopen. De Arsenal-doelman werd tijdens een sprong uit balans gebracht door Brighton-spits Neal Maupay en kwam daarna slecht neer. Over zijn toestand is nog niks geweten, maar er wordt gevreesd voor een ernstige knieblessure. Leno maakte zijn gevoelens tegenover Maupay zeer duidelijk terwijl hij met een stretcher van het veld werd gedragen.

Leno ving kort voor de rust een hoge voorzet zonder al te veel moeite op, maar diepe spits Maupay maakte het de keeper alsnog moeilijk en raakte hem ook aan. Leno raakte daardoor uit balans en kwam vervolgens bij de landing slecht neer. Dat het ernstig was, bleek meteen: het geschreeuw van de Duitse keeper was zelfs in de live-uitzending zeer duidelijk te horen. Er werden ook geen herhalingen getoond van de landing, maar op foto’s blijkt dat de rechterknie van de doelman wel eens stevig geraakt zou kunnen zijn.

Foto: Photo News

De Duitser moest uiteraard meteen vervangen worden. Toen hij van het veld gedragen werd met een stretcher, maakte de woeste Leno meteen duidelijk wat hij dacht over de actie van concurrent Maupay. Het is voorlopig afwachten hoe ernstig de blessure van de keeper is.

Foto: AFP

Foto: AFP