Mishandelde jongen (5) die zijn beide benen verloor, zamelt al wandelend 800.000 euro in voor ziekenhuis dat zijn leven redde

De 5-jarige Britse jongen die na vreselijk misbruik door zijn ouders zijn beide benen verloor, heeft al wandelend meer dan 750.000 pond - 828.000 euro - ingezameld voor het ziekenhuis dat zijn leven gered heeft. Zijn oorspronkelijke doel was 500 pond, maar de respons op zijn moedige inzameling is overweldigend.

Pas 41 dagen oud was Tony Hudgell toen hij in het Evelina-ziekenhuis in Londen belandde. De baby was gruwelijk mishandeld door zijn biologische ouders: zijn verwondingen waren zo erg dat hij er bloedvergiftiging door had gekregen en zijn organen het begaven. De dokters slaagden erin zijn leven te redden, maar konden niet anders dan zijn beide benen amputeren.

Vandaag heeft de vijfjarige Tony prothesebenen en beweegt hij zich zo goed als mogelijk voort met krukken. Dat wandelen gaat erg moeizaam, maar het voorbeeld van de 100-jarige veteraan Sir Tom Moore zette hem ertoe aan geld in te zamelen voor het ziekenhuis waar zijn leven destijds gered was. Zijn plan: 10 kilometer wandelen en dankzij giften 500 pond inzamelen.

Zijn adoptieouders Paula en Mark Hudgell uit Kings Hill, Kent, zagen hun moedige zoon elke dag in juni wandelen. Nu het einde van de maand nadert, zit hij al ruimschoots boven de beoogde 500 pond. De teller staat op meer dan 752.000 pond. “Hij wil zelf aan 5 miljoen pond geraken”, vertelt zijn mama Paula (52) aan The mirror.”Hij heeft geen benul van geld, maar hij is een vastberaden en sterke jongen. Als hij iets wil en zijn gedachten erop zet, dan lukt het hem bijna altijd. Dus wie weet...”

Hier kan je het initiatief van Tony steunen.