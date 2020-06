Nu al duizenden Trump-aanhangers present in Tulsa voor bijeenkomst president

Alsof er nooit sprake geweest is van het coronavirus. Duizenden aanhangers van Donald Trump verzamelen zaterdagnamiddag (lokale tijd) al in Tulsa. Daar zal de Amerikaanse president om 19 uur lokale tijd - 1 uur ’s nachts bij ons - hen voor het eerst sinds 2 maart publiek toespreken. Veiligheidsexperts vrezen voor een massale uitbraak van het virus en voor problemen met tegenstanders.

Donald Trump vindt het hoog tijd om zijn campagne voor een tweede termijn als president opnieuw op gang te blazen. En dus besloot hij tegen het advies van gezondheidsexperts en de lokale autoriteiten in om zijn campagnebijeenkomst in het Bank of Oklahoma (BOK) Center in Tulsa toch te laten doorgaan. Het risico op een grote uitbraak van het coronavirus of de mogelijkheid tot rellen in politiek woelige tijden maakten op Trump geen indruk. The show must go on.

Trump zal daar om 19 uur lokale tijd - 1 uur ’s nachts bij ons - 19.999 van zijn aanhangers toespreken. Zijn team verwacht dat buiten nog eens minstens honderdduizend fans verzamelen zullen blazen om hun steun voor de zetelende president uit te spreken.

Experts deden wat ze konden om in de media te waarschuwen voor de gevaren van zo’n grootschalige samenscholing, maar het was zaterdagochtend al duidelijk dat de Trump-fans zich daar niets van aantrekken. Op kampeerstoeltjes, dekking zoekend voor de zon onder tentjes, zaten van ’s ochtends vroeg al duizenden van hen geduldig te wachten.

In een reportage van CNN komen enkele van die aanhangers aan het woord. Allemaal zeggen ze hetzelfde: “Ik maak me nergens zorgen over.”

