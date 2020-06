61-jarige wielertoerist overleden na hartstilstand in Erpe-Mere

Erpe-Mere - In Aaigem is zaterdagnamiddag een 61-jarige wielertoerist overleden aan een hartstilstand. De man werd onwel op de fiets en kwam ten val. Hij werd vervolgens gedurende lange tijd gereanimeerd, maar overleed uiteindelijk in de ziekenwagen. Wielertoerist Paul was bezig aan een fietstocht met zijn makkers van WTC Jong en Fit uit Zele.

De wielertoeristen waren onderweg van Woubrechtegem naar Aaigem, toen Paul plots onwel werd. Hij sloeg alarm, maar niet veel later belandde de man in een gracht. De wielertoeristen hielpen hem nog uit de gracht, waarna ze hem probeerden te reanimeren. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar na een lange reanimatie overleed de man uiteindelijk in de ziekenwagen.

Eerder deze week raakte een wielertoerist van dezelfde club zwaargewond na een aanrijding met een auto in Sint-Gillis-Waas.