Real-coach Zinedine Zidane na misstap van Barcelona: “Alles kan immers anders lopen dan verwacht”

Barcelona kwam vrijdag niet verder dan een 0-0 gelijkspel bij FC Sevilla en dus kan Real Madrid zondagavond de leiding nemen in La Liga. “Maar die misstap van Barcelona betekent niets”, verklaarde Real-coach Zidane zaterdag. “Ik focus me alleen op de wedstrijden van Real. Als we zondag niet winnen, ziet het er weer helemaal anders uit.”

Om de leiding te nemen moet het team van Rode Duivels Eden Hazard en Thibaut Courtois in San Sebastian gaan winnen van Real Sociedad, de club van Adnan Januzaj. Na een zege van Real zouden de twee aartsrivalen evenveel punten hebben. Alleen Real heeft dan zijn lot in eigen handen, want het won het onderling duel (2-0 en 0-0).

“De mensen staan graag snel met een mening klaar, maar ik ga die van mij voor mij houden”, zegt Zidane. “Alles kan immers anders lopen dan verwacht. Voor ons telt alleen de volgende match. Daar laden we ons voor op, voor niets anders. De voorbije wedstrijden deden we het uitstekend, maar Sociedad (zesde in de stand, nvdr) heeft ook een heel goed team en voor ons is het de eerste uitwedstrijd na de coronastop. Voor de herstart van de competitie zei ik dat elke match een bekerfinale wordt en dat is niet veranderd.”

Barcelona-verdediger Gerard Piqué zag het zaterdag na het gelijkspel in Sevilla wel al somber in. “Ik zie niet in waar Real nog punten gaat laten liggen. Het zal voor ons heel moeilijk worden om de titel te verlengen”, sprak hij.